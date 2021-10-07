«Произошло логичное разрушение ценообразования в Европе из-за отказа от принципа take or pay (когда покупатель обязуется оплатить весь законтрактованный объем товара. — Ред.) в пользу спотового рынка (когда оплата по сделке производится немедленно. — Ред.)», — пояснил Солозобов.
На спотовом рынке цены ниже долгосрочных, потому что есть излишки, которые торгуются дешевле, однако цены взлетели из-за того, что на рынок вышли спекулянты, которые перепродают уже законтрактованные объемы газа, добавил эксперт.
Кроме того, в мире происходит постковидное восстановление экономики, создался повышенный спрос на газ.
Винить в разрушении ценообразования можно регулятивные органы, которые не поняли, что у больших систем своя логика, заключил Солозобов.
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На 6 октября стоимость ноябрьских фьючерсов на хабе TTF в Голландии достигла 1937 долларов за тысячу кубометров, после чего обвалилась до $1679. Эксперты прогнозируют сохранение высоких цен на газ как минимум до весны 2022 года.