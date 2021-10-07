Украинские власти постепенно превращают государство в авторитарную страну с уклоном в изоляционизм, что непременно приведет к трагическим последствиям. Об этом 5 октября в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Руслан Бортник

Зеленский лично будет выбирать, кто войдет в список олигархов — Погребинский © скриншот видео Первый канал

При этом Бортник отметил, что теперь Украину ожидают только два сценария — либо масштабные протестные акции, либо военное обострение. По его мнению, даже при большом желании Киев не в состоянии провести в ближайшее время новые выборы, реформы и добиться широкой дискуссии.

Ранее Бортник заявил, что парламентское большинство поспешило с принятием закона об олигархах, который требует правок и подписи спикера Дмитрия Разумкова, чтобы перенять медиаконтроль на осень и зиму, когда вероятны протестные настроения.