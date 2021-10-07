«То, что происходит в нашей стране, оно абсолютно логично проистекает из мировых процессов. У нас тот же крен в авторитаризм и тот же крен в изоляционизм. Крен в авторитаризм приводит к конфликту с крупным бизнесом и оппозицией внутри страны, крен в изоляционизм приводит к конфликту с иностранными партнерами, другими внешними игроками. Мы развиваемся абсолютно в рамках тех мировых процессов, которые сегодня происходят вокруг в мире», — заявил он.
При этом Бортник отметил, что теперь Украину ожидают только два сценария — либо масштабные протестные акции, либо военное обострение. По его мнению, даже при большом желании Киев не в состоянии провести в ближайшее время новые выборы, реформы и добиться широкой дискуссии.
Ранее Бортник заявил, что парламентское большинство поспешило с принятием закона об олигархах, который требует правок и подписи спикера Дмитрия Разумкова, чтобы перенять медиаконтроль на осень и зиму, когда вероятны протестные настроения.