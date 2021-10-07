Кандидатура в спикеры украинского парламента депутата от «Слуги народа» Руслана Стефанчука подойдет правящей партии, поскольку он является неяркой технической фигурой. Об этом на днях украинский политолог Вадим Карасев заявил в интервью Politeka online

«Не будьте скучными, политики… А спикер и должен быть скучным. Что такое спикер? Спикер — это техническая фигура, которая по регламенту организовывает дискуссии, обсуждения голосования в парламенте. Это мы вознесли спикера черти знает на каку высоту», — сказал Карасев

На комментарий о том, что по Конституции Украины спикер является вторым лицом государства, эксперт ответил, что «это бред», потому что это не исполнительная власть, а «человек из многих депутатов».

Ранее председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сообщил, что голосование за нового спикера и вице-спикера Рады предположительно состоится в пятницу, 8 октября. Разумкова снимают, Рабинович крепчает, Зеленского хоронят © president.gov.ua

Накануне Рада по инициативе фракции «Слуга народа» отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний парламента на два дня. Спикер заявил, что решение вынести на голосование вопрос о его отставке принято с нарушением закона. При этом он отметил, что не меняет своих позиций, а, значит, в любом случае останется в политике.

Кроме того он отметил, что пока остается на своей должности, не ведет переговоры о политических союзах, в том числе, с политическими оппонентами президента Владимира Зеленского.