Служащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не захотят воевать с Россией ни за деньги, ни за идею, заявил в интервью Украина.ру доктор военных наук Константин Сивков

Он подчеркнул, что не Виктор Янукович, а именно нынешняя власть нанесла сокрушительный удар по военно-промышленному комплексу Украины. По его словам, солдаты ВСУ, даже молодые, способны сравнить, что досталось Украине в наследство от СССР и что из этого сохранилось.

Бумажные самолётики. Почему из украинской военной авиации уходят лётчики © commons.wikimedia.org, Ministry of Defense of Ukraine

«Поэтому разговоры о том, что Украина готова воевать с Россией, несерьезны. Чем? Жизнями своих солдат? И молодежь это прекрасно понимает. Поэтому украинская армия отчетливо понимает, что их готовят в случае войны с Россией на убой. И умирать за то, чтобы какие-то ринаты (Ринат Ахметов — ред.), порошенки и коломойскиие лишний раз себе положили несколько миллионов долларов в карман, никто не захочет», — сказал Сивков.

Также, по его мнению, украинская молодежь не готова умирать ради «безумных бандеровских идей». А «за пачку долларов» умирать солдаты тем более не захотят, потому что погибшим деньги не нужны, добавил он.

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