Он подчеркнул, что не Виктор Янукович, а именно нынешняя власть нанесла сокрушительный удар по военно-промышленному комплексу Украины. По его словам, солдаты ВСУ, даже молодые, способны сравнить, что досталось Украине в наследство от СССР и что из этого сохранилось.
Например, привел пример эксперт, ракетостроительное бюро «Южмаш», КБ Антонова, Николаевский судостроительный завод новые власти и олигархи предпочли разворовать и переправить деньги за рубеж, вместо того чтобы развивать.
«Поэтому разговоры о том, что Украина готова воевать с Россией, несерьезны. Чем? Жизнями своих солдат? И молодежь это прекрасно понимает. Поэтому украинская армия отчетливо понимает, что их готовят в случае войны с Россией на убой. И умирать за то, чтобы какие-то ринаты (Ринат Ахметов — ред.), порошенки и коломойскиие лишний раз себе положили несколько миллионов долларов в карман, никто не захочет», — сказал Сивков.
Также, по его мнению, украинская молодежь не готова умирать ради «безумных бандеровских идей». А «за пачку долларов» умирать солдаты тем более не захотят, потому что погибшим деньги не нужны, добавил он.
Полностью интервью можно прочитать здесь.