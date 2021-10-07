Пластический хирург Максимильян Абозин изучил последние фото и видео певицы Аллы Пугачевой и пришел к выводу, что продолжать сохранять молодость с помощью скальпеля артистке уже становится опасно. Слова специалиста 6 октября напечатал Blitz+

«Это Ротару?»: Пугачеву, вставшую на колени, перепутали с ее соперницей © Лариса Кудрявцева/"Экспресс-газета"

«При подтяжке лица всегда есть предел, переступив за который, можно получить крайне нежелательный результат. При любой пластике всегда должны быть показания. Если у пациента есть такие показания и нет обострений хронических заболеваний, то операция может быть проведена с минимальными рисками», — констатировал Абозин.

Однако врач подчеркнул, что певица, похоже, уже не может остановиться в погоне за красотой, и призвал ее быть более аккуратной в этом вопросе.

Последний раз 72-летняя Пугачева появлялась на публике две недели назад на дне рождения близнецов Лизы и Гарри, также пару дней назад видео с ее домашних посиделок с друзьями попало в сеть.

Оба раза поклонники артистки отметили, что она выглядит слишком моложаво для своего возраста, что даже иногда пугает ее фанатов.