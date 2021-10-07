По словам Боброва, боевые действия будут отличаться от войны в Южной Осетии в 2008 году.
«Скорее всего, Россия ограничится закрытием воздушного пространства над Донбассом и нанесением точечных ударов силами оперативно-тактических ракетных комплексов по критически важным для украинского наступления объектам управления, инфраструктуры и логистики: штабам и объектам ПВО, железнодорожным и автомобильным мостам, артскладам и базам ГСМ», — предположил Бобров.
Он добавил, что «наземную работу» сделают армейские корпусы ЛНР и ДНР, возможно, усиленные российской техникой и вооружениями.
Военные действия возможны исключительно для принуждения Украины к миру, подчеркнул писатель, и похода на Киев не будет, даже если украинская армия побежит, как в 2014 году под Дебальцево.
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