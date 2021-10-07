Москва прилагает максимум усилий, чтобы не допустить масштабной атаки Киева на Донбасс, и вмешается в конфликт, если начнется широкомасштабное наступление ВСУ и попытка штурма столиц ДНР и ЛНР. Об этом в интервью Украина.ру сказал луганский писатель Глеб Бобров

По словам Боброва, боевые действия будут отличаться от войны в Южной Осетии в 2008 году.

«Скорее всего, Россия ограничится закрытием воздушного пространства над Донбассом и нанесением точечных ударов силами оперативно-тактических ракетных комплексов по критически важным для украинского наступления объектам управления, инфраструктуры и логистики: штабам и объектам ПВО, железнодорожным и автомобильным мостам, артскладам и базам ГСМ», — предположил Бобров.

Военная операция в Донбассе закончится разгромом для Украины - генерал ВСУ © Facebook, Операція об'єднаних сил

Военные действия возможны исключительно для принуждения Украины к миру, подчеркнул писатель, и похода на Киев не будет, даже если украинская армия побежит, как в 2014 году под Дебальцево.

Полностью можно прочитать интервью здесь.