Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, которого собирается уволить с должности президентская фракция «Слуга народа», является не слишком привлекательной фигурой как возможный проект для олигархов и крупных бизнесменов. Об этом на днях украинский политолог Вадим Карасев заявил в интервью Politeka online

«Если он хочет оставаться в политике и если кто-то из, скажем так, больших людей, назовем их политическими инвесторами, или тех, кто потенциально может попасть под определение олигарха, посчитает, что "давайте попробуем", это долгая история… Это значит, что нужно создавать какие-то партийные структуры и платформы… Мороки много, а результат непонятен», — заявил Карасев.

Политолог также отметил, что Разумкову, после того, как его уволят и он станет депутатом, не удастся создать депутатскую группу или структуру, на которую он смог бы опереться.

Разумков готов сражаться за свой депутатский мандат в суде © rada.gov.ua

Ранее Разумков заявил, что не меняет своих позиций, а значит, в любом случае останется в политике. Кроме того, он отметил, что пока остается на своей должности, не ведет переговоры о политических союзах, в том числе с политическими оппонентами президента Владимира Зеленского.