«Если он хочет оставаться в политике и если кто-то из, скажем так, больших людей, назовем их политическими инвесторами, или тех, кто потенциально может попасть под определение олигарха, посчитает, что "давайте попробуем", это долгая история… Это значит, что нужно создавать какие-то партийные структуры и платформы… Мороки много, а результат непонятен», — заявил Карасев.
Политолог также отметил, что Разумкову, после того, как его уволят и он станет депутатом, не удастся создать депутатскую группу или структуру, на которую он смог бы опереться.
Во вторник Рада по инициативе фракции «Слуга народа» отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний парламента на два дня. Спикер заявил, что решение вынести на голосование вопрос о его отставке принято с нарушением закона.
Ранее Разумков заявил, что не меняет своих позиций, а значит, в любом случае останется в политике. Кроме того, он отметил, что пока остается на своей должности, не ведет переговоры о политических союзах, в том числе с политическими оппонентами президента Владимира Зеленского.