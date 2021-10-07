Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову после того, как его уволят, и он станет рядовым депутатом, не удастся создать депутатскую группу или структуру, на которую он смог бы опереться. Об этом на днях политолог Вадим Карасев заявил в интервью Politeka online

«Откуда он возьмет людей? Кто ему делегирует этих людей? Мажоритарщики вряд ли пока будут высовываться, по крайней мере. Тем более мажоритарщики из [депутатских групп] "Доверие" и "За будущее", они сейчас работают в связке… ОПЗЖ ему будет делегировать депутатов? Нет. То есть он остается депутатом и все. Я не думаю, что он мог бы сейчас создать какую-то структуру, на которую он мог бы опираться», — заявил он.

Будет солидно смотреться: Гончаренко предложил необычного кандидата на место Разумкова © Пресс-служба президента Украины / Пресс-служба президента Украины / Перейти в фотобанк Карасев добавил, что Разумков как депутат для президентской партии, ее рейтинга и рейтинга президента Украины Владимира Зеленского опасности не представляет.

Во вторник Рада по инициативе фракции президентской партии «Слуга народа» отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний парламента на два дня. Спикер заявил, что решение вынести на голосование вопрос о его отставке принято с нарушением закона.

Ранее Дмитрий Разумков, отставку которого инициировали депутаты от «Слуги народа», заявил, что не меняет своих позиций, а значит, в любом случае останется в политике. Кроме того, он отметил, что пока остается на своей должности и не ведет переговоры о политических союзах, в том числе с политическими оппонентами президента Владимира Зеленского.