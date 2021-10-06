Лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз и его однопартийцы Алексей Бережной и Василий Цушко изучают в Белоруссии опыт президента Александра Лукашенко по наведению порядка в стране, сообщило информагентство БелТА 6 октября

Александр Мороз: кто он © РИА Новости, Сергей Старостенко / Перейти в фотобанк Натальей Кочановой в Минске.

«Украина всегда была и остается для нас близкой соседкой, той страной, с которой нас связывают долгие годы дружественных, родственных отношений. И украинский народ всегда был родным для нас», — отметила Кочанова.

В последнее время теплые отношения между странами поставлены на паузу по инициативе украинской стороны, однако остались культурные связи и народная дипломатия, добавила она.

«Реализуя идею народной дипломатии, мы хотели увидеть, как люди живут на местах, чем занимаются, какая общественная жизнь в Беларуси, как производства развиваются. Потому что объективной информации маловато у нас, деликатно говоря», — сказал Александр Мороз.

Он восхитился привлекательным видом и порядком на территории трех предприятий в Витебской области, где уже побывал вместе со своими однопартийцами.

Мороз выразил убеждение в том, что многое из того, что делается в Белоруссии, будет полезно Украине.