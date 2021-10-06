Мороз уже провел встречу с председателем Совета Республики Национального собрания Белоруссии Натальей Кочановой в Минске.
«Украина всегда была и остается для нас близкой соседкой, той страной, с которой нас связывают долгие годы дружественных, родственных отношений. И украинский народ всегда был родным для нас», — отметила Кочанова.
В последнее время теплые отношения между странами поставлены на паузу по инициативе украинской стороны, однако остались культурные связи и народная дипломатия, добавила она.
«Реализуя идею народной дипломатии, мы хотели увидеть, как люди живут на местах, чем занимаются, какая общественная жизнь в Беларуси, как производства развиваются. Потому что объективной информации маловато у нас, деликатно говоря», — сказал Александр Мороз.
Он восхитился привлекательным видом и порядком на территории трех предприятий в Витебской области, где уже побывал вместе со своими однопартийцами.
Мороз выразил убеждение в том, что многое из того, что делается в Белоруссии, будет полезно Украине.