Жительница Днепра решила сжечь крупную сумму денег и едва не сожгла квартиру с маленьким ребенком, пояснив, что ей приказали так поступить голоса в голове. Об инциденте на днях сообщил «Информатор»

Украинка развела огонь в квартире в многоэтажном жилом доме на улице Кожемяки. Она разбросала вещи, побила посуду, а затем решила сжечь 50 тысяч гривен и 1,5 тысячи долларов.

«Должна убивать»: украинка с арбалетом сказала, зачем стреляла в учителей © poltava.to

Женщина заявила правоохранителям, что жечь все вокруг ей приказали голоса в голове. В итоге за ней приехали медики, пироманку госпитализировали.

Ранее полтавская студентка выстрелила из арбалета в двух учителей в своей бывшей школе, пояснив, что такая идея пришла ей в голову во сне. Ее арестовали на два месяца, всего девушке грозит до 15 лет лишения свободы.