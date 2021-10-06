Украинка развела огонь в квартире в многоэтажном жилом доме на улице Кожемяки. Она разбросала вещи, побила посуду, а затем решила сжечь 50 тысяч гривен и 1,5 тысячи долларов.
При этом в квартире находился ее маленький ребенок. Сестра и супруг буйной украинки пытались ее успокоить, но в конце концов им пришлось вызвать полицию.
Женщина заявила правоохранителям, что жечь все вокруг ей приказали голоса в голове. В итоге за ней приехали медики, пироманку госпитализировали.
Ранее полтавская студентка выстрелила из арбалета в двух учителей в своей бывшей школе, пояснив, что такая идея пришла ей в голову во сне. Ее арестовали на два месяца, всего девушке грозит до 15 лет лишения свободы.