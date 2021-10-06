Дочь украинской певицы Оли Поляковой Мария разрыдалась из-за блокировки в соцсети ТикТок, после того как ей вырвали зуб. Видео своих переживаний она на днях поделилась в сторис Instagram

Девушка разместила в сторис несколько роликов, в которых продемонстрировала вырванный зуб и эмоционально пожаловалась.

«TikTok… я только что сделала зубы. Вырывала зуб, вот! И за что он так? Это нечестно. На самом деле, TikTok пошел ты нах*й», — заявила Полякова.

Она попросила подписчиков поддержать ее и отправлять апелляции на ее блокировку в популярном сервисе.

Шаурма животворящая: дочь Оли Поляковой показала, чем «заряжается» © Мария Полякова/Инстаграм Маша Полякова сама себя наградила грамотой за способность выдержать один вечер без Instagram, когда во всем мире рухнули сервисы Facebook.

Мария — старшая дочь украинской певицы Оли Поляковой, известной как Суперблондинка. Девушка учится в одной из элитных государственных гимназий Киева, продолжить образование она намерена в США. В свободное время она рекламирует товары в соцсети и поет в музыкальной группе «Швы», исполняя песни, насыщенные нецензурной лексикой.