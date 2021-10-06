Украинский футболист, полузащитник английского клуба «Манчестер Сити» Александр Зинченко 6 октября поделился в Instagram снимком с российским борцом Хабибом Нурмагомедовым, экс-чемпионом UFC в легком весе

«ВСЕ ЕЩЕ ЛЕГЕНДА UFC №1. Было приятно посмотреть игру и пообщаться с тобой, Хабиб», — написал Зинченко.

Полтавские дядьки непобедимого бойца Хабиба © РИА Новости, Антон Денисов / Перейти в фотобанк

«Когда фотка с Кадыровым?», «Александр, какого черта?», «На этих фото есть один лишний элемент из России», «Кроме него не с кем было на матч сходить?» — возмутились украинские «патриоты».

«Лишний тут твой комментарий», «В чем проблема? На фото простой житомирский парень с непобежденным полтавским пацаном, все свои», — написали более адекватные комментаторы.

Хабиб Нурмагомедов провел свои первые бои в украинской Полтаве. В этом городе учился его отец, который был чемпионом Украины по вольной борьбе и самбо, сейчас в Полтаве живут два его дяди.

Ранее украинские «патриоты» в соцсетях затравили украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене.