«ВСЕ ЕЩЕ ЛЕГЕНДА UFC №1. Было приятно посмотреть игру и пообщаться с тобой, Хабиб», — написал Зинченко.
Он разместил снимки в компании Нурмагомедова. Спортсмены вместе смотрели матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» на английском стадионе «Энфилд». Для фото Зинченко и Нурмагомедов обнялись.
«Когда фотка с Кадыровым?», «Александр, какого черта?», «На этих фото есть один лишний элемент из России», «Кроме него не с кем было на матч сходить?» — возмутились украинские «патриоты».
«Лишний тут твой комментарий», «В чем проблема? На фото простой житомирский парень с непобежденным полтавским пацаном, все свои», — написали более адекватные комментаторы.
Хабиб Нурмагомедов провел свои первые бои в украинской Полтаве. В этом городе учился его отец, который был чемпионом Украины по вольной борьбе и самбо, сейчас в Полтаве живут два его дяди.
Ранее украинские «патриоты» в соцсетях затравили украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих за совместное фото с российской спортсменкой Марией Ласицкене.