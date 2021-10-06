Назначение главой госкомпании НАК «Нафтогаз Украины» Юрия Витренко вопреки воле президента США Джо Байдена крайне негативно скажется на отношениях Вашингтона и Киева, сказал исполнительный директор Центра прикладных политических исследований «Пента» Александр Леонов в эфире Youtube-канала «Акценты»

По его словам, назначение Витренко и передача «Нафтогаза» под прямое управление правительства без наблюдательного совета с иностранными агентами влияния стало нарушением договоренностей между Байденом и Зеленским.

«Мне кажется, в Киеве не до конца понимают серьёзность ситуации. Когда США руководил Трамп, он обращал на Украину не слишком много внимания. А вот Байден хорошо знает и Украину, и команду Зеленского. Байдену и его окружению нельзя просто так пустить пыль в глаза», — сказал Леонов.

По его мнению, теперь Вашингтон понизит уровень отношений с президентом Зеленским и не будет с ним считаться.

Ранее спикер украинской делегации в трехсторонней контактной группе Алексей Арестович рассказал, что Зеленский только спустя два года нахождения на посту понял, что Запад не собирается принимать Украину в НАТО и ЕС, после чего «пришел в бешенство».

Цены на газ испытывают наглость Зеленского. Побеждают пока цены © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк Дмитрий Кулеба заявил, что Киев извлек «несколько горьких уроков» и больше не верит обещаниям Запада.

Украинский политолог Вадим Карасев полагает, что в киевском режиме только сейчас начали осознавать, насколько Запад коррумпирован, беспринципен и циничен.

Он напомнил, что ранее Запад заявлял постсоветским странам об их отсталости и неправильном пути развития, по которому они следовали 70 лет существования СССР. Однако реальность оказалась весьма отличной от евроатлантических сказок.

Первым начал говорить об этом президент России Владимир Путин в мюнхенской речи 2007 года, отметил эксперт.

«Это срывание масок западного лицемерия. В Мюнхене он это сделал, сорвал маску лицемерия с Запада — что вы такие же, как мы, мы не притворяемся, а вы притворяетесь, вы говорите, что у вас коррупции нет, а на самом деле её больше там», — сказал Карасев.