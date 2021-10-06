Саакашвили был задержан в Грузии за незаконное пересечение границы. На родине он был осужден заочно по нескольким уголовным делам и приговорен к 9 годам тюрьмы.
«Я так понимаю, что Грузия — это типа ДНР-ЛНР террористическая организация незаконная? Это признанная миром страна, это партнер Евросоюза, НАТО, Соединенных Штатов Америки, в которой был вынесен приговор, вступивший в законную силу, по заочному осуждению господина Саакашвили», — подчеркнул Вовк.
Он считает, что министр юстиции Украины может ходатайствовать об освобождении Саакашвили и депортации его в Киев, «но там есть условия, что он в Украине должен сидеть — может не весь срок, но 3-4 года точно».
Он также выразил удивление в связи с тем, что не зарегистрировано уголовное дело в связи с незаконным пересечением Саакашвили украинской границы.
«Что важно — о Саакашвили думаем, а о том, чтобы обеспечить безопасность нашей границы, с уважением относиться к государственной границе — пусть нарушает. Мы так плюем на государство», — подчеркнул Вовк.
Он известен своим антисемитизмом, возникшим на почве разоблачения коррупционных схем с участием генерала СБУ депутатом Верховной Рады Вадимом Рабиновичем.
Так, в 2017 году он заявлял, что «Украиной должны управлять украинцы, а не всякие жиды, которые достали уже украинский народ».
«Всё я имею против евреев. Украина имеет против евреев. Вы не украинцы и вас я буду уничтожать вместе с Рабиновичем. Ещё раз говорю — пошли вы нахрен, жиды, достали уже украинский народ», — говорил Вовк в 2017 году.
Против него требовали возбудить уголовное дело за разжигание ненависти и вражды по национальному признаку, однако многочисленные обращения от официальных лиц Израиля и ряда общественных организаций по всему миру так и не привели к отставке Вовка.
Режим президента Петра Порошенко проигнорировал все обращения.