Украина должна возбудить уголовное дело против экс-президента Грузии Михаила Саакашвили за незаконное пересечение границы, а в случае возвращения на Украину в рамках обмена Саакашвили должен отбыть реальный тюремный срок, сказал экс-глава Главного следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк в эфире украинского ТВ

Саакашвили был задержан в Грузии за незаконное пересечение границы. На родине он был осужден заочно по нескольким уголовным делам и приговорен к 9 годам тюрьмы.

«Я так понимаю, что Грузия — это типа ДНР-ЛНР террористическая организация незаконная? Это признанная миром страна, это партнер Евросоюза, НАТО, Соединенных Штатов Америки, в которой был вынесен приговор, вступивший в законную силу, по заочному осуждению господина Саакашвили», — подчеркнул Вовк.

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Он также выразил удивление в связи с тем, что не зарегистрировано уголовное дело в связи с незаконным пересечением Саакашвили украинской границы.

«Что важно — о Саакашвили думаем, а о том, чтобы обеспечить безопасность нашей границы, с уважением относиться к государственной границе — пусть нарушает. Мы так плюем на государство», — подчеркнул Вовк.

Он известен своим антисемитизмом, возникшим на почве разоблачения коррупционных схем с участием генерала СБУ депутатом Верховной Рады Вадимом Рабиновичем.

Так, в 2017 году он заявлял, что «Украиной должны управлять украинцы, а не всякие жиды, которые достали уже украинский народ».

«Всё я имею против евреев. Украина имеет против евреев. Вы не украинцы и вас я буду уничтожать вместе с Рабиновичем. Ещё раз говорю — пошли вы нахрен, жиды, достали уже украинский народ», — говорил Вовк в 2017 году.

Против него требовали возбудить уголовное дело за разжигание ненависти и вражды по национальному признаку, однако многочисленные обращения от официальных лиц Израиля и ряда общественных организаций по всему миру так и не привели к отставке Вовка.

Режим президента Петра Порошенко проигнорировал все обращения.