Украинская певица Оля Полякова, проживающая на последнем этаже одной из киевских многоэтажек, и неоднократно жаловавшаяся на бездействие коммунальщиков и постоянные потопы, решила вопрос самостоятельно. Об этом артистка сообщила в Instagram 6 октября

«Дорогие мои, вы знаете, что это такое? Это кран, который наконец-то чинит мою крышу. Посмотрите на мою бедную квартиру. Это потолок, который в этом году упал моим детям на голову. Я сейчас делаю крышу трем подъездам. Послушала ваши советы, что нужно все взять в свои руки и сделать все за свой счет», — рассказала певица.

Она показала также снимки «раздетой» кровли своего дома, где хорошо видно, как сильно все прогнило внутри.

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Поклонники даже предлагали певице обратиться к старому знакомому, ныне президенту Украины Владимиру Зеленскому, но артистка отказалась, заявив, что «не нужно пользоваться знакомствами, нужно пользоваться правами».

Однако добиться положенного по закону так и не удалось. К слову, в феврале Полякова предложила сотруднику управляющей компании отдельную плату за то, чтобы он почистил на крыше тающий снег. Коммунальщик пообещал это сделать, но так и не пришел.

«Оля Полякова послушала подписчиков и решила не ждать помощи от киевских коммунальщиков. Сторизы с возмущениями результата не дали. Теперь певица чинит крышу сразу трем подъездам дома за свой счет. Как говорится, артистка с народом», — прокомментировал ситуацию Telegram-канал "Культурная прачечная».

Кстати, по информации украинских журналистов, дом, в котором живет «королева ночи», состоит на балансе Государственного управления делами, подчиняющегося непосредственно президенту, а значит, именно его администрация должна была решить вопрос ремонта кровли.