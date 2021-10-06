Процесс сертификации газопровода «Северный поток - 2» в ФРГ пока не завершен, сказала немецкий канцлер Ангела Меркель 6 октября на пресс-конференции по итогам саммита ЕС - Западные Балканы

Ранее началась закачка газа в первую нитку «Северного потока — 2». Как сообщалось, это происходит в рамках испытаний и сертификации газопровода.

«Идет процесс сертификации. Он пока не завершен», — приводит слова Меркель издание Spiegel.

Новости о старте транспортировки газа по «Северному потоку — 2» охладили европейский рынок газа, вызвав существенное снижение цен 4 октября, однако уже на следующий день был установлен новый ценовой рекорд.

Цены на газ испытывают наглость Зеленского. Побеждают пока цены © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Россию обвиняют во взвинчивании цен на газ в ЕС Соединенные Штаты Америки и близкие к ним европейские страны, придерживающиеся русофобской политики — Польша, Латвия, Литва и Эстония.

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст 5 октября заявил, что не видят связи между ростом цен на газ в ЕС и действиями «Газпрома» — главного поставщика российского газа в Европу.

Газ в Европе вырос в цене в 24 раза с августа прошлого года благодаря механизмам свободного рынка.

Все началось с того, что в Азии на фоне восстановления экономики после пандемии коронавируса и резкого увеличения потребления электроэнергии начался скачкообразный рост цен на газ, который все больше используется китайскими тепловыми электростанциями.

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Объемы импорта СПГ в ЕС упали примерно на 10%, при этом поставки «Газпрома» в Европу находятся на уровне, близком к рекордному, но не могут сбить цены на европейских торговых площадках.

Негативное влияние на еропейский рынок газа также оказывают низкие запасы «голубого топлива» накануне отопительного сезона.

Образовался «замкнутый круг», из которого Европа не может выйти: высокие цены на газ не стимулируют трейдеров к закупкам газа, из-за этого объемы запасов не растут и даже снижаются, так как некоторые игроки рынка, купившие газ по дешевке в прошлом году, спешат зафиксировать прибыль, что провоцирует все большую панику на рынке и непрекращающийся рост цен.