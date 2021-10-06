Уроженка Львова, певица Анжелика Варум отказалась от посещения российского региона Крыма из-за необходимости ездить на Украину. Такое заявление артистка сделала 6 октября в эфире Youtube-шоу «А поговорить?»

«У меня нет возможности [посещать Крым]. Иначе я попаду в черные списки и не смогу приехать во Львов. У меня там родные, бабушкина сестра, девяносто шесть лет — ну когда-то ее надо навещать. Там могилы, за которыми только я ухаживаю», — сказала исполнительница.

Анжелика Варум (при рождении Мария Варум) — певица, актриса, автор песен, имеет звание заслуженной артистки РФ.

Родилась исполнительница в городе Львов в семье композитора Юрия Варум и театрального режиссера Галины Шаповаловой.

На первые гастроли будущая звезда ездила еще со школьным театром, в котором исполняла украинские народные песни под собственный гитарный аккомпанемент. Слава пришла к Варум в 1990 году после того, как она исполнила композиции «Полуночный ковбой» и «Здравствуй и прощай», написанные отцом, на программе «Утренняя звезда».

В 1997-м артистка начала сотрудничество с музыкантом Леонидом Агутиным, которое вскоре переросло в семью. До этого брака Варум уже была замужем за одноклассником и фотографом Максимом Никитиным, с которым прожила восемь лет.

Сама Варум на данный момент не числится ни в черном списке Украины, ни на сайте «Миротворец», а вот имя Агутина на этом скандальном сайте есть, как персоны, представляющей угрозу для безопасности государства.