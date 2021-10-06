Президент Украины Владимир Зеленский вошел в антирейтинг украинских политиков, которые говорят неправду чаще остальных. Соответствующие данные подготовила и обнародовала аналитическая платформа VoxUkraine на своем сайте

Аналитики отобрали и проанализировали 51 цитату президента Зеленского. По их данным, на 45,1% лидер говорит правду. 17,6% сказанного Зеленским не соответствует действительности. 21,6% его речей называется манипуляцией, а 15,7% преувеличением.

В качестве примера неправды аналитики приводят цитату президента следующего содержания: «Мы начали восстановление профессионально-технического образования, которое разрушали последние 20 лет», — заявил он. Далее аналитики дают разъяснение, что реформирование профессионально-технического образования на самом деле начала якобы еще предыдущая власть, то есть Петр Порошенко. Тогда в рамках децентрализации, утверждает VoxUkraine, началась «перезагрузка» системы образования, а финансирование профессионально-технического образования из государственного и местных бюджетов росло с 2015 года.

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Кроме того указывается, что VoxUkraine не связана с украинскими политическими партиями, или движениями и на ее работу якобы не оказывают влияния бизнесмены, чиновники или политики. Однако решение о принятии или непринятии средств на финансирование проекта принимает некий этический комитет, куда, в частности, входит юридический консультант посольства США в Киеве Богдан Витвитцкий.