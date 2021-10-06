В Молдавии суточное потребление газа превысило объем поставок в страну топлива ПАО «Газпром», предприятия, у которых есть такая возможность, просят уменьшить расход газа либо перейти на альтернативное топливо. Об этом сообщила 6 октября пресс-служба компании «Молдовагаз»

Молдавия завершила строительство газопровода в обход Украины © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Отмечается, что из-за продления контракта в последний день сентября у «Газпрома» не было юридической базы для бронирования необходимых мощностей для транспортировки природного газа через газотранспортную систему Украины.

«АО "Молдовагаз" ведет переговоры с ПАО "Газпром" о повышении объема поставок газа и резервирования мощностей до нужного объема ежемесячного потребления с целью обеспечить необходимые параметры качества поставляемого газа», — говорится в сообщении.

Дефицит импорта газа возмещается за счет запасов в магистральных газопроводах республики. Из-за этого падает давление в газотранспортной системе ООО «Молдоватрансгаз». В молдавской компании призвали потребителей временно уменьшить расход газа и перейти на альтернативное топливо.

Ранее министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил о завершении строительства газопровода Яссы-Кишинев для поставок газа из Румынии в обход Украины. Также Спыну заявил, что власти Молдавии не видят альтернативы газу из России, поскольку он даже по рыночной цене обойдется дешевле румынского. Кишинев надеется договориться с Москвой о закупках российского газа по льготной цене.