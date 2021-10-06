Украинская певица Оля Полякова призналась, что «баловалась» с мужем безе собственного производства с каннабисом в составе, однако однажды целый противень таких сладостей съела ее пожилая домработница. Об этом артистка рассказала недавно в эфире YouTube-канала «Гагарин шоу»

«Я их напекла, высушила в духовке. Вынимаю и думаю, надо же, чтобы дети не сожрали. Я наверх их поставила и забыла. Утром просыпаюсь, Вадик говорит: "Давай же свою безешку, я попробую". Я такая туда — а нет дека (противня — ред.). Смотрю, оно стоит помытое в духовке», — вспомнила артистка.

Одесский «Иванушка» сделал предложение руки и сердца Тарасовой © Кирилл Триченко/Инстаграм

«Я говорю: "Екатерина, пожалуйста, абсорбент, воду, давайте рыгать". Она мне: "Да что там, я уже полчаса их как съела, все хорошо», — рассказала Полякова.

Однако без последствий все же не обошлось, несколько дней горничной было не по себе и полноценно вернуться к работе она смогла только через три дня.

Оля Полякова — украинская певица, которую часто называют «королевой ночи» за одноименную песню, еще в ее репертуаре такие хиты, как «Шлепки» и «Ночная жрица».

Несмотря на легкомысленной образ, 37-летняя исполнительница имеет хорошее образование, она окончила Киевский национальный университет культуры по классу эстрадного вокала и Киевскую национальную музыкальную академию Украины имени Чайковского. Имеет диплом оперной певицы.

Полякова замужем за украинским бизнесменом Вадимом Поляковым. В семье две дочери 10 и 16 лет.