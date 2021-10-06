Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль растерялся после того, как понял, что забыл отключить микрофон и все присутствующие на заседании Кабмина и телезрители услышали его реакцию на плохую телефонную связь с депутатом от «Европейской солидарности» Алексеем Гончаренко. Трансляция заседания правительства 6 октября велась в YouTube

«Просит слово в пределах регламента народный депутат. Прошу», — сказал Шмыгаль.

После непродолжительного времени стало понятно, что Гончаренко не слышно. Шмыгаль заявил «Слава богу!», после чего понял, что забыл выключить микрофон и рассмеялся.

Потом он обратился к Гончаренко со словами — «Господин Алексей, мы вас видим с трудом и совсем не слышим». Гончаренко в ПАСЕ соврал о российском газе © РИА Новости, Доминик Бутен / Перейти в фотобанк

Словами «Слава богу!» в конце августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский ответил Гончаренко на его резкое выступление с трибуны парламента. Тогда депутат заявил, что ему все звонили и поздравляли с новой должностью. Тогда в кресло премьера сел почти тезка Гончаренко Алексей Гончарук. Зеленский заявил, что «Слава богу», звонившие Гончаренко просто ошиблись и новым премьером стал Гончарук, а не Гончаренко.