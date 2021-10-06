«Просит слово в пределах регламента народный депутат. Прошу», — сказал Шмыгаль.
После непродолжительного времени стало понятно, что Гончаренко не слышно. Шмыгаль заявил «Слава богу!», после чего понял, что забыл выключить микрофон и рассмеялся.
Потом он обратился к Гончаренко со словами — «Господин Алексей, мы вас видим с трудом и совсем не слышим».
Словами «Слава богу!» в конце августа 2019 года президент Украины Владимир Зеленский ответил Гончаренко на его резкое выступление с трибуны парламента. Тогда депутат заявил, что ему все звонили и поздравляли с новой должностью. Тогда в кресло премьера сел почти тезка Гончаренко Алексей Гончарук. Зеленский заявил, что «Слава богу», звонившие Гончаренко просто ошиблись и новым премьером стал Гончарук, а не Гончаренко.