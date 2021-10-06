Политика Евросоюза в сфере закупок газа оказалась ошибочной, однако Россия была и остается надежным поставщиком газа в Европе и Азии, сказал президент России Владимир Путин на совещании по вопросам энергетики. Его слова приводит РИА Новости 6 октября

Европейский рынок газа лихорадит из-за аномально высоких цен, ставших следствием воздействия рыночных механизмов на энергетику ЕС. Европейские власти сами настояли на перевод своей энергетики на рыночные рельсы.

«Эта практика еще раз подтвердила, что, собственно говоря, они допустили ошибки. Мы говорили еще с Еврокомиссией прошлого состава, и вся ее деятельность была направлена на сворачивание долгосрочных контрактов. Была направлена на переход к биржевой торговле газом, и оказалось, это сегодня стало абсолютно очевидным, оказалось, что эта политика является ошибочной. Ошибочной, так как не учитывает специфику газового рынка из-за большого числа неопределенностей», — приводит агентство слова Путина.

Цены на газ испытывают наглость Зеленского. Побеждают пока цены © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

РФ всегда выполняет все свои обязательства в сфере поставок газа как в Европе, так и в Азии, добавил президент.

В качестве примера он привел контракт о транзите газа через Украину, который выполняется с превышением контрактных обязательств более чем на 8%.

При этом увеличивать поставки газа по украинскому маршруту еще больше экономически невыгодно, так как прокачка по новым трубопроводам, таким как «Турецкий поток» и «Северный поток», идущим в обход украинской территории, обходится дешевле $3 млрд в год, подчеркнул Путин.

Россию обвиняют во взвинчивании цен на газ в ЕС Соединенные Штаты Америки и близкие к ним европейские страны, придерживающиеся русофобской политики — Польша, Латвия, Литва и Эстония.

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст 5 октября заявил, что не видит связи между ростом цен на газ в ЕС и действиями «Газпрома» — главного поставщика российского газа в Европу. По его словам, во всем виноват рынок.

Дефекты «свободного рынка». Цены на газ подпрыгнули и ударили по Украине © РИА Новости, Александр Демьянчук / Перейти в фотобанк

Все началось с того, что в Азии на фоне восстановления экономики после пандемии коронавируса и резкого увеличения потребления электроэнергии начался скачкообразный рост цен на газ, который все больше используется китайскими тепловыми электростанциями.

Из-за этого большое количество сжиженного природного газа (СПГ) было перенаправлено с европейского на азиатский рынок.

Объемы импорта СПГ в ЕС упали примерно на 10%, при этом поставки «Газпрома» в Европу находятся на уровне, близком к рекордному, но не могут сбить цены на европейских торговых площадках.

Негативное влияние на европейский рынок газа также оказывают низкие запасы «голубого топлива» накануне отопительного сезона.

Образовался «замкнутый круг», из которого Европа не может выйти: высокие цены на газ не стимулируют трейдеров к закупкам газа, из-за этого объемы запасов не растут и даже снижаются, так как некоторые игроки рынка, купившие газ по дешевке в прошлом году, спешат зафиксировать прибыль, что провоцирует все большую панику на рынке и непрекращающийся рост цен.