Участник группы «Иванушки International», одессит Кирилл Туриченко, которому прочили союз с телеведущей Юлией Барановской, объявил о скорой свадьбе с девушкой, далекой от сферы шоу-бизнеса. Об этом солист написал в сториз Instagram 5 октября

Королева дешевле, Моргенштерн и Ротару - одинаково дорого: названы новогодние гонорары звезд © CC0, Pixabay Дарье Тарасовой Туриченко решил сделать на свадьбе блогера Марии Солодар, проходившей в Африке. Артист исполнил романтическую песню на французском языке, после чего встал на одно колено перед своей избранницей.

«Она сказала: "Да!" И я считаю это прекрасным окончанием нашей свадьбы: начало новой истории, бесконечная цепочка. По-моему, жениться — прекрасно! Хотя раньше думала, что это такая формальность, но внутри меняется все», — написала Солодар.

Примечательно, что на странице «Иванушки» в соцсети практически нет совместных снимков с его невестой, последняя запись, посвященная ей выложена 28 недель назад, когда исполнитель поздравлял девушку с днем рождения.

Одессит Кирилл Туриченко — украинский музыкант, певец и актер. С 2013 года — солист российской поп-группы «Иванушки International». Известен также своим участием во втором сезоне шоу «Маска» на российском канале НТВ, где стал полуфиналистом.