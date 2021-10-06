Предложение руки и сердца Дарье Тарасовой Туриченко решил сделать на свадьбе блогера Марии Солодар, проходившей в Африке. Артист исполнил романтическую песню на французском языке, после чего встал на одно колено перед своей избранницей.
«Она сказала: "Да!" И я считаю это прекрасным окончанием нашей свадьбы: начало новой истории, бесконечная цепочка. По-моему, жениться — прекрасно! Хотя раньше думала, что это такая формальность, но внутри меняется все», — написала Солодар.
Примечательно, что на странице «Иванушки» в соцсети практически нет совместных снимков с его невестой, последняя запись, посвященная ей выложена 28 недель назад, когда исполнитель поздравлял девушку с днем рождения.
Одессит Кирилл Туриченко — украинский музыкант, певец и актер. С 2013 года — солист российской поп-группы «Иванушки International». Известен также своим участием во втором сезоне шоу «Маска» на российском канале НТВ, где стал полуфиналистом.