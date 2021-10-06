Новогодние праздники - самое жаркое время для звезд, в период корпоративов и утренников они успевают заработать огромные гонорары. Правда, запросы у артистов разные, 5 октября журнал Cosmopolitan назвал конкретные гонорары

Так, Владимира Кузьмина, Наташу Королеву, Стаса Пьеху и Стаса Костюшкина издание причислило к «артистам небольшой величины», готовым выступить за сумму от одного до 1,5 миллионов рублей.

Группы «Руки Вверх!», «Звери» и «Иванушки International» в новогодние праздники просят 1,5-2 миллиона рублей за выход на сцену. Дима Билан, Сергей Лазарев, Леонид Агутин, Любовь Успенская и Дмитрий Маликов дороже — от 3 до 4 миллионов.

От 4 до 5 миллионов рублей за выступление в Новый год просят Михаил Шуфутинский, Лолита, Владимир Пресняков, а также молодые исполнители — Клава Кока, Zivert и Ольга Бузова.