Кабинет министров Украины выделил 25 млн грн (около 60 млн руб.) на информационно-коммуникационную кампанию, чтобы убедить украинцев вакцинироваться от коронавируса. Об этом шла речь на заседание правительства 6 октября, сообщил депутат от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале

«Кабмин выделил 25 млн грн для проведения информационно-коммуникационной кампании среди населения по вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.

Согласно документу, который обнародовал Гончаренко, средства выделили из специального фонда минфина, предусмотренного на «меры, связанные с борьбой с COVID-19 и его последствиями».

Харьков оказался не готов к новой волне COVID-19 © РИА Новости, Игорь Маслов / Перейти в фотобанк

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что некоторые регионы могут перейти в «красную зону» эпидемиологической опасности уже в ближайшие дни из-за резкого распространения заболеваемости коронавирусом.

По состоянии на 6 октября на Украине насчитывается почти 2,5 млн заразившихся, из них умерших — 57 526. За сутки зафиксировали 12 662 случая заболевания и 320 смертей.