«Кабмин выделил 25 млн грн для проведения информационно-коммуникационной кампании среди населения по вакцинации от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.
Согласно документу, который обнародовал Гончаренко, средства выделили из специального фонда минфина, предусмотренного на «меры, связанные с борьбой с COVID-19 и его последствиями».
Предполагается, что средства должны передать Минкульту Украины, а тот в свою очередь должен «принять меры в сфере защиты национального информационного пространства» и провести кампанию среди населения о вакцинации от COVID-19.
Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что некоторые регионы могут перейти в «красную зону» эпидемиологической опасности уже в ближайшие дни из-за резкого распространения заболеваемости коронавирусом.
По состоянии на 6 октября на Украине насчитывается почти 2,5 млн заразившихся, из них умерших — 57 526. За сутки зафиксировали 12 662 случая заболевания и 320 смертей.