Политолог, руководитель центра «Международная энергополитика»

Юрий Михайлович Солозобов родился в 1958 году в Тамбовской области.

Окончил Московский физико-технический институт (МФТИ). Кандидат физико-математических наук.

Также окончил Российскую академию государственной службы (РАГС) при президенте РФ, специальность «Политический анализ и прогноз».

Занимался компьютерным моделированием сложных систем и аналитикой.

В 2005-2007 годах — главный редактор сайта АПН-Казахстан.

В 2005-2011 годах — директор по специальным проектам Института национальной стратегии России. Институт специализируется на стратегическом и ситуационном анализе комплексных проблем национальной безопасности.

Руководитель центра «Международная энергополитика».

Автор статей и книг, посвященных актуальным проблемам на постсоветском пространстве, политическим элитам, энергетической политике.