Жена бывшего президента Грузии и главы Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили Сандра Рулофс заявила, что его видеообращение о создании семьи с депутатом Верховной Рады от «Слуги народа» Елизаветой Ясько стало для нее неожиданностью. Об этом 6 октября она написала в Facebook

«Михаил Саакашвили — политзаключенный, и как гражданин Грузии я полностью присоединяюсь к требованию его освобождения… Содержание видео, опубликованного в пятницу вечером, для меня неожиданно, а форма была совершенно неприемлема», — написала Рулофс.

Несмотря на личные эмоции, добавила жена Саакашвили, она сохраняет спокойствие и верит, что выйдет из «этой битвы» победительницей.

В начале октября Саакашвили тайно прибыл в Грузию накануне местных выборов. Он позвал сторонников выходить на площадь в центре Тбилиси. Перед задержанием он заявил, что приехал помочь народу Грузии и призвал соотечественников не бояться.

Гражданину Украины Саакашвили на родине по нескольким уголовным делам грозит около девяти лет лишения свободы. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку и написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя «личным узником» российского лидера Владимира Путина.

В начале октября депутат Ясько обнародовала видео, которое, по ее словам, они с Саакашвили записали перед тем, как он отправился в Грузию. На видеозаписи Саакашвили сообщает, что они с Ясько любят друг друга и у них общая жизнь.