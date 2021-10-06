«Михаил Саакашвили — политзаключенный, и как гражданин Грузии я полностью присоединяюсь к требованию его освобождения… Содержание видео, опубликованного в пятницу вечером, для меня неожиданно, а форма была совершенно неприемлема», — написала Рулофс.
Несмотря на личные эмоции, добавила жена Саакашвили, она сохраняет спокойствие и верит, что выйдет из «этой битвы» победительницей.
В начале октября Саакашвили тайно прибыл в Грузию накануне местных выборов. Он позвал сторонников выходить на площадь в центре Тбилиси. Перед задержанием он заявил, что приехал помочь народу Грузии и призвал соотечественников не бояться.
Гражданину Украины Саакашвили на родине по нескольким уголовным делам грозит около девяти лет лишения свободы. В тюрьме Саакашвили объявил голодовку и написал письмо украинскому президенту Владимиру Зеленскому, в котором назвал себя «личным узником» российского лидера Владимира Путина.
В начале октября депутат Ясько обнародовала видео, которое, по ее словам, они с Саакашвили записали перед тем, как он отправился в Грузию. На видеозаписи Саакашвили сообщает, что они с Ясько любят друг друга и у них общая жизнь.