Некоторые регионы Украины могут перейти в «красную зону» эпидемиологической опасности уже в ближайшие дни из-за резкого скачка заболеваемости коронавирусом. Об этом 6 октября заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства, которое транслировалось в YouTube

«В некоторых областях ситуация приобретает угрожающий масштаб… В ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную зону"», — заявил Шмыгаль.

Почти 13 тысяч украинцев подхватили коронавирус за сутки © REUTERS, Gleb Garanich

Последние недели на Украине резко растет уровень заболеваемости COVID-19. С 23 сентября страна перешла из «зеленой» в «желтую зону» карантина из-за ухудшения эпидемической ситуации. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что Минздрав ожидает пик заболеваемости коронавирусом с середины ноября до середины декабря.

По состоянии на 6 октября на Украине насчитывается почти 2,5 млн заразившихся, из них умерших — 57 526. За сутки зафиксировали 12 662 случая заболевания и 320 смертей.