«В некоторых областях ситуация приобретает угрожающий масштаб… В ближайшие дни несколько областей могут попасть в "красную зону"», — заявил Шмыгаль.
По его словам, «красная зона» будет означать, что заведения общепита и развлекательной сферы будут работать при условии 100% вакцинации работников и посетителей. Учреждения образования также будут работать в случае полной вакцинации преподавателей и учеников. В противном случае обучение переведут в онлайн-форму.
Последние недели на Украине резко растет уровень заболеваемости COVID-19. С 23 сентября страна перешла из «зеленой» в «желтую зону» карантина из-за ухудшения эпидемической ситуации. Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что Минздрав ожидает пик заболеваемости коронавирусом с середины ноября до середины декабря.
По состоянии на 6 октября на Украине насчитывается почти 2,5 млн заразившихся, из них умерших — 57 526. За сутки зафиксировали 12 662 случая заболевания и 320 смертей.