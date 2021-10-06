Эксперты заявляют, что на Украине, как и во многих других странах мира, за последние десятилетия критически выросло потребление сахара, соли и фастфуда у детей, что неотвратимо привело к увеличению числа полных людей, в том числе и среди несовершеннолетних. Об этом 6 октября сообщил телеканал «ТСН»

«Это то, что можно назвать эпидемией ожирения. То же, что происходит среди взрослого населения, то и среди детей», — заявил аналитик «Центра профилактики и контроля заболеваемости Латвии» Ивета Пудуле.

Виной тому, считают медики, неправильное питание, постоянное недосыпание и значительное сокращение двигательной активности у детей.

В отличие от аналогичной проблемы у взрослых, детское ожирение может стать «тикающей бомбой» нации, подчеркивают специалисты, ведь в будущем нынешний лишний вес обернется целым букетом заболеваний, начиная от сахарного диабета, заканчивая сердечно-сосудистыми и онкологическими недугами.