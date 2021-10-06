Известно, что в мире каждый десятый ребенок страдает ожирением, а в Европе и того больше — каждый третий. Конкретных статистических данных конкретно для Украины пока нет, в настоящее время ведется изучение этого вопроса. Однако специалисты уже заявляют о «катастрофе» лишнего веса у детей.
«Это то, что можно назвать эпидемией ожирения. То же, что происходит среди взрослого населения, то и среди детей», — заявил аналитик «Центра профилактики и контроля заболеваемости Латвии» Ивета Пудуле.
Виной тому, считают медики, неправильное питание, постоянное недосыпание и значительное сокращение двигательной активности у детей.
В отличие от аналогичной проблемы у взрослых, детское ожирение может стать «тикающей бомбой» нации, подчеркивают специалисты, ведь в будущем нынешний лишний вес обернется целым букетом заболеваний, начиная от сахарного диабета, заканчивая сердечно-сосудистыми и онкологическими недугами.