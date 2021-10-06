Европейский Союз не ищет виновных в газовом кризисе и сконцентрирован на поиске решения по исправлению ситуации, сказала официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант 6 октября

Так она ответила на вопрос журналистов о том, ответственна ли Россия за рост стоимости газа в ЕС.

«Мы не ищем виновных, мы считаем важным сконцентрироваться на выправлении ситуации для европейцев и поиске правильных решений», — приводит слова Спинант РИА Новости.

Россию обвиняют во взвинчивании цен на газ в ЕС Соединенные Штаты Америки и близкие к ним европейские страны, придерживающиеся русофобской политики — Польша, Латвия, Литва и Эстония.

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст 5 октября заявил, что не видят связи между ростом цен на газ в ЕС и действиями «Газпрома» — главного поставщика российского газа в Европу. По его словам, во всем виноват рынок.

Цены на газ испытывают наглость Зеленского. Побеждают пока цены © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Все началось с того, что в Азии на фоне восстановления экономики после пандемии коронавируса и резкого увеличения потребления электроэнергии начался скачкообразный рост цен на газ, который все больше используется китайскими тепловыми электростанциями.

Из-за этого большое количество сжиженного природного газа (СПГ) было перенаправлено с европейского на азиатский рынок.

Объемы импорта СПГ в ЕС упали примерно на 10%, при этом поставки «Газпрома» в Европу находятся на уровне, близком к рекордному, но не могут сбить цены на европейских торговых площадках.

Негативное влияние на еропейский рынок газа также оказывают низкие запасы «голубого топлива» накануне отопительного сезона.

Образовался «замкнутый круг», из которого Европа не может выйти: высокие цены на газ не стимулируют трейдеров к закупкам газа, из-за этого объемы запасов не растут и даже снижаются, так как некоторые игроки рынка, купившие газ по дешевке в прошлом году, спешат зафиксировать прибыль, что провоцирует все большую панику на рынке и непрекращающийся рост цен.