Вместо выполнения своих непосредственных задач Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) смешивает спорт и политику и идет на поводу у Украины. Так глава республики Крым Сергей Аксенов прокомментировал презентацию УЕФА, на которой Крым включен в состав Украины, на своей странице «ВКонтакте» 6 октября

Переговоров не будет: Кремль отправил Зеленскому 12 предложений по примирению, но Киеву нужна «война с Россией» и Крым © РИА Новости, Михаил Климентьев / пресс-служба президента Украины опубликовали презентацию логотипа футбольного чемпионата Евро-2024. В ролике показана карта Европы, на которой в состав Украины включен российский полуостров Крым, он окрашен в желто-синие цвета украинского флага.

«УЕФА вместо того, чтобы заниматься своими прямыми задачами, связанными с развитием футбола, идет на поводу у истерик Украины и антикрымских сил, подрывая тем самым свой авторитет», — написал Аксенов.

По словам главы Крыма, спорт в очередной раз стал инструментом политики, «причем политики лживой и нечистоплотной».

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в комментарии журналистам назвал это решение марионеточным шагом и предположил, что чиновники УЕФА пошли на него, чтобы не вызывать «очередную истерику Киева». Депутат Госдумы от Крыма Алексей Черняк отметил, что если раньше благодаря спорту шло примирение и возрождение товарищеских отношений, то сейчас «все идет в обратную сторону».

В Совфеде также дали негативную оценку ролику УЕФА с украинским Крымом. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев назвал попытки УЕФА влезть в политику плохой историей и спрогнозировал неприятные последствия.

Крым стал российским регионом в 2014 году по результатам референдума, в ходе которого подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Президент страны Владимир Путин подчеркивал, что вопрос с территориальной принадлежностью Крыма закрыт окончательно.