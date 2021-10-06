Украинский активист заявил, что Ирина Круг «развлекала оккупантов в оккупированном Крыму», а на ее налоги финансируется российская армия.
«Приглашаем всех неравнодушных днепрян и днепрянок, понимающих вред подобных концертов и "звезд" для Украины», — написал Чистопольцев.
Он позвал «патриотов» собираться в среду, 6 октября, в 18:00 возле летнего театра в парке Шевченко, где состоится концерт Круг.
В комментариях он тегнул всех знакомых, кто, по его мнению, может заинтересоваться участием в подобном митинге. Откликнулись немногие, некоторые пообещали «прислать хлопцев». Также активист позвал представителей «Прямого» и Пятого канала, связанных с экс-президентом Петром Порошенко.
Ранее украинские националисты из Правого сектора* обещали сорвать концерт Ани Лорак в Одессе, однако мероприятие прошло благополучно, без каких-либо происшествий.
*Деятельность организации запрещена в РФ