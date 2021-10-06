В Днепре вечером 6 октября состоится концерт российской певицы в стиле шансон Ирины Круг. Украинские «патриоты» собрались встретить певицу митингом «Нет российским гастролерам», анонсировал в Facebook 5 октября Олег Чистопольцев

Украинский активист заявил, что Ирина Круг «развлекала оккупантов в оккупированном Крыму», а на ее налоги финансируется российская армия.

«Приглашаем всех неравнодушных днепрян и днепрянок, понимающих вред подобных концертов и "звезд" для Украины», — написал Чистопольцев.

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В комментариях он тегнул всех знакомых, кто, по его мнению, может заинтересоваться участием в подобном митинге. Откликнулись немногие, некоторые пообещали «прислать хлопцев». Также активист позвал представителей «Прямого» и Пятого канала, связанных с экс-президентом Петром Порошенко.

Ранее украинские националисты из Правого сектора* обещали сорвать концерт Ани Лорак в Одессе, однако мероприятие прошло благополучно, без каких-либо происшествий.

*Деятельность организации запрещена в РФ