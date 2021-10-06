Украинская певица Ани Лорак заинтриговала поклонников сразу после известия о том, что ее бывший муж бизнесмен Мурат Налчаджиоглу снова женится. Неоднозначный пост в сториз Instagram артистка разместила 5 октября

«Это Ротару?»: Пугачеву, вставшую на колени, перепутали с ее соперницей © Лариса Кудрявцева/"Экспресс-газета"

Оттуда солистка выкладывает публикации уже несколько дней, а накануне ей удалось в прямом смысле шокировать подписчиков совместным видео с мужчиной. Фолловеры тут же предположили, что это новый возлюбленный Лорак.

Однако никаких комментариев о его статусе в своей жизни артистка не дала, назвав только имя — Андрей Перепичка. К разочарованию фанатов, улыбчивый ухажер оказался младшим братом певицы.

В конце сентября стало известно, что экс-супруг Лорак, украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу, сделал предложение своей новой возлюбленной, визажисту из Киева по имени Лилия. Фанаты певицы заметили, что внешне невеста предпринимателя очень похожа бывшую жену.

Расписались Налчаджиоглу и Лорак в августе 2009 года, в браке у них родилась дочь София, которой сейчас 10 лет. В январе 2019-го союз распался, после того, как бизнесмена застукали в одном из ночных клубов Киева, поглаживающим бедра незнакомой девушки.