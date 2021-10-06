Глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон после заседания Политического комитета НАТО по энергетической безопасности в Брюсселе 6 октября заявил, что партнеры страны обязаны помочь Украине с энергетической безопасностью поставок газа

«Никаких исключений на применение норм Третьего энергетического пакета для «Северного потока — 2». Сила Европы вытекает из верховенства права. ЕС будет защищен, если правила будут применяться ко всем маршрутам. Гарантированное сохранение физического транзита газа через территорию Украины объемом не менее 45 млрд кубометров в год», — написал он в Facebook.

Также Макогон заявил, что должны быть соблюдены рыночные, а не геополитические принципы деятельности — «без искусственного создания узких мест, без необоснованного бронирование мощностей, с прозрачным тарифообразованием».

Цены на газ испытывают наглость Зеленского. Побеждают пока цены © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Все началось с того, что в Азии на фоне восстановления экономики после пандемии коронавируса и резкого увеличения потребления электроэнергии начался скачкообразный рост цен на газ, который все больше используется китайскими тепловыми электростанциями.

Из-за этого большое количество сжиженного природного газа (СПГ) было перенаправлено с европейского на азиатский рынок.

Объемы импорта СПГ в ЕС упали примерно на 10%, при этом поставки «Газпрома» в Европу находятся на уровне, близком к рекордному, но не могут сбить цены на европейских торговых площадках.

Требования Киева не допустить полноценного запуска «Северного потока — 2», поддержанные США и рядом европейских стран, в частности, Польши и Прибалтики, только усиливают опасения трейдеров и еще больше подстегивают рост цен на газ в Европе.

Страдает от этого и Украина, которая законодательно привязала стоимость газа на внутреннем рынке к спотовым котировкам европейских торговых площадок.