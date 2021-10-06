Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила о подписании подозрения мэру Одессы Геннадию Труханову, а также другим лицам по делу, которое расследовали Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Соответствующий пост 6 октября Венедиктова опубликовала в соцсетях

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«На моей памяти, едва ли не впервые следствию удалось квалифицированно задокументировать противоправную деятельность таких разношерстных людей от градоначальника и экс-прокурора области и до, казалось бы, обычного бизнесмена, который умело нарядил всех этих героев в разные одежды и "крутил" ими как хотел, прямо как на спектакле в театре юного зрителя», — сказала Венедиктова.

По версии журналистов, подозрение Труханову может быть связано с отсутствием в декларации градоначальника 16,3 миллионов гривен (44,8 млн руб.) его жены, квартиры в Одессе, автомобиля, парковочных мест, а также иной собственности. Есть версии и о личности «знаменитого одессита».

«Как сообщают наши инсайдеры, подозрение по большому одесскому делу от НАБУ и САП выдвинуто "бизнесмену" Владимиру Галантернику», — написал Telegram-канал «Лещенко тут».