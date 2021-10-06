Подозреваемыми стали сразу пять человек: мэр, ряд городских чиновников и еще один «известный одессит», «роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить». Однако пока имя этого горожанина не раскрывается.
«На моей памяти, едва ли не впервые следствию удалось квалифицированно задокументировать противоправную деятельность таких разношерстных людей от градоначальника и экс-прокурора области и до, казалось бы, обычного бизнесмена, который умело нарядил всех этих героев в разные одежды и "крутил" ими как хотел, прямо как на спектакле в театре юного зрителя», — сказала Венедиктова.
По версии журналистов, подозрение Труханову может быть связано с отсутствием в декларации градоначальника 16,3 миллионов гривен (44,8 млн руб.) его жены, квартиры в Одессе, автомобиля, парковочных мест, а также иной собственности. Есть версии и о личности «знаменитого одессита».
«Как сообщают наши инсайдеры, подозрение по большому одесскому делу от НАБУ и САП выдвинуто "бизнесмену" Владимиру Галантернику», — написал Telegram-канал «Лещенко тут».