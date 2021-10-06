Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия 6 октября рассказал, что у него было много средств, находящихся в офшорах, один из них и сейчас числится за его женой

Так Арахамия прокомментировал расследование проекта «Следствие. Инфо» об офшорах, связанных с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Я еще не посмотрел, честно говоря. Там же история, которой 9 лет, когда это было в бизнесе. Я не вижу, честно говоря… Офшоры — это две вещи… У меня, кстати, много было офшоров. Я это открыто в декларации даже показал. Сейчас на жене один офшор из Сейшел. Это нормальный процесс», — заявил он.

Арахамия отметил, что почти все «топ-100 миллиардеров мира» имеют офшорные фирмы, на которых хранится какое-то имущество, которое может быть защищено «благодаря, например, британскому праву».

«Офшор 95». Что ждет Зеленского в связи с публикацией «Бумаг Пандоры» © Кадр из сериала "Слуга народа"/Квартал 95

По его словам, людям не надо будет избавляться или скрывать офшоры, а можно будет официально показать эти фирмы и уплатить налоги на Украине.

Ранее издание «Следствие.Инфо» обнародовало расследование, согласно которому Зеленский и его близкие соратники могли быть причастны к переводу 40 млн долларов от структур, связанных с олигархом Игорем Коломойским.