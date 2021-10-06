Стоимость ноябрьских фьючерсов на хабе TTF в Голландии 6 октября поднималась до $1937 за тысячу кубометров, после чего мгновенно опустилась до $1679, пишет РИА Новости со ссылкой на данные биржи ICE

«На 11:41 мск стоимость составляет $1765,8 за тысячу кубометров, что на 27,4% выше расчетной цены 5 октября», — говорится в сообщении агентства.

Цены на газ испытывают наглость Зеленского. Побеждают пока цены © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Экономика страны уже несет потери: остановлен Одесский припортовый завод, для которого природный газ является сырьем.

Также появились трудности у перевозчиков, работающих на метане. Этим газом заправляются в основном грузовики, маршрутки и коммунальный транспорт. Совсем недавно он был в разы дешевле бензина, но с 1 октября резко подорожал — почти на 50%.

Украина не смогла накопить достаточно газа для прохождения зимы, необходимо закупить еще 3 млрд кубометров, но при нынешней рыночной конъюнктуре найти деньги на это не удастся.

У правительства нет длительных контрактов на закупку газа за границей, а собственная добыча не может обеспечить все потребности.

В связи с этим приходится покупать газ на спотовом рынке, где цены в несколько раз выше, чем по долгосрочным контрактам того же «Газпрома».

Киевский режим может решится на прямые закупки российского газа только в самом крайнем случае, так как тогда уже и так надоевшая всем мантра о «войне с Россией» перестанет работать и помогать обогащаться тем, кто сейчас контролирует Украину.