Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины найдет способ заблокировать работу украинского издания «Страна.UA». Об этом заявил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко на брифинге 6 октября

«Хотел бы посоветовать коллегам после точки поставить ru, чтобы было "Страна.ru" — хорошо бы звучало… СНБО закроет все, что будет со "Страной.ua"», — сказал Корниенко, комментируя информацию о кандидатах на пост спикера, которая появилась в Telegram-канале издания.

«Страна.ua» против Анатолия Шария: борьба за аудиторию или электорат? © Facebook, Анатолий Шарий Игоря Гужвы, а также связанных с ним физических и юридических лиц. Под ограничение попало и само издание.

Гужва заявил, что издание продолжит работу, несмотря на санкции. После блокировки сайта «Страна» несколько раз меняла домены.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции сроком на пять лет против NewsOne, ZIK и «112 Украина», которые якобы принадлежат главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктору Медведчуку. Телеканалы прекратили вещание, но обратились в суд с требованием снять с них санкции.