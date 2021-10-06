Сын комика и народного артиста Российской Федерации Романа Карцева актер Павел Кассинский дал интервью, в котором спустя три года после смерти отца рассказал о его конфликте с Геннадием Хазановым. Об этом 6 октября написали «Дни.ру»

«Та самая?». Мать Королевой показала свою американскую внучку © Людмила Порывай/Инстаграм

«Папа с Татьяной Васильевой спектакль у режиссера [Леонида] Трушкина репетировал, а Хазанов ему позавидовал и решил сам с Инной Чуриковой сыграть», — заявил Кассинский.

Однако, вспомнил он, отец все равно собирался отпраздновать свое 75-летие в стенах Театра эстрады, которым руководил Хазанов. Помешала не ссора с артистом, а слишком дорогая аренда.

Роман Карцев (настоящее имя Роман Кац)- советский артист эстрады, театра и кино. Он родился в Одессе, в семье футболиста и судьи матчей второй лиги чемпионатов Украинской ССР Аншеля Каца и секретаря парторганизации обувной фабрики и контролера ОТК Суры-Леи Фуксман.

Позже Кацы переехали в Тирасполь, в годы войны Карцев вместе с матерью и братом был в эвакуации в Омске, а после демобилизации отца вся семья вернулась в Одессу.

Скончался Роман Карцев 2 октября 2018 года на 80-м году жизни от остановки сердца.