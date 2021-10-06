По словам Кассинского, конфликт между Карцевым и Хазановым так и не удалось разрешить: отец всегда недолюбливал коллегу, называя Хазанова «бездарностью и лизоблюдом». Сын Карцева подчеркнул также, что Хазанов часто завидовал Карцеву, что только еще больше подогревало ссору.
«Папа с Татьяной Васильевой спектакль у режиссера [Леонида] Трушкина репетировал, а Хазанов ему позавидовал и решил сам с Инной Чуриковой сыграть», — заявил Кассинский.
Однако, вспомнил он, отец все равно собирался отпраздновать свое 75-летие в стенах Театра эстрады, которым руководил Хазанов. Помешала не ссора с артистом, а слишком дорогая аренда.
Роман Карцев (настоящее имя Роман Кац)- советский артист эстрады, театра и кино. Он родился в Одессе, в семье футболиста и судьи матчей второй лиги чемпионатов Украинской ССР Аншеля Каца и секретаря парторганизации обувной фабрики и контролера ОТК Суры-Леи Фуксман.
Позже Кацы переехали в Тирасполь, в годы войны Карцев вместе с матерью и братом был в эвакуации в Омске, а после демобилизации отца вся семья вернулась в Одессу.
Скончался Роман Карцев 2 октября 2018 года на 80-м году жизни от остановки сердца.