Москва направила Киеву проект документа возможных решений по итогам потенциальной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Ответа от украинской стороны пока не было, сообщает «Коммерсант» 6 октября

Ранее в Кремле говорили, что встреча президентов РФ и Украины состоится тогда, когда обе стороны будут к этому готовы.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов ко встрече Зеленского и Путина, однако у украинской стороны складывается впечатление, что Москва избегает этой встречи.

«Украина — для украинцев». Признает ли Зеленский себя бандеровцем © president.gov.ua

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин готов ко встрече с Зеленским, но камнем преткновения является нежелание Украины выполнять «Минск-2». Он также подчеркивал, что встреча президентов РФ и Украины вряд ли возможна в этом году, так как стороны далеки от согласования повестки переговоров.