Голосование за нового спикера и вице-спикера Верховной Рады предположительно состоится в пятницу, 8 октября. Об этом 6 октября сообщил председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает «Украинская правда»

В ДНК украинцев вшит «ген» коррупции - Арахамия © Давид Арахамия/Фейсбук Арахамия.

При этом депутат отметил, что вероятнее всего в четверг после снятия состоится собрание фракции, на котором президента Владимира Зеленского не будет.

Во вторник Рада по инициативе фракции «Слуга народа» отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний парламента на два дня. Спикер заявил, что решение вынести на голосование вопрос о его отставке принято с нарушением закона.

Ранее Разумков заявил, что не меняет своих позиций, а значит, в любом случае останется в политике. Кроме того, он отметил, что пока остается на своей должности, не ведет переговоры о политических союзах, в том числе, с политическими оппонентами Зеленского.