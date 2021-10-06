«Завтра голосования за нового спикера не будет. В пятницу будет наверняка. Я думаю, в пятницу нам нужно провести фракцию и определить обе кандидатуры, и потом мы будем голосовать», — заявил Арахамия.
При этом депутат отметил, что вероятнее всего в четверг после снятия состоится собрание фракции, на котором президента Владимира Зеленского не будет.
Во вторник Рада по инициативе фракции «Слуга народа» отстранила Разумкова от ведения пленарных заседаний парламента на два дня. Спикер заявил, что решение вынести на голосование вопрос о его отставке принято с нарушением закона.
Ранее Разумков заявил, что не меняет своих позиций, а значит, в любом случае останется в политике. Кроме того, он отметил, что пока остается на своей должности, не ведет переговоры о политических союзах, в том числе, с политическими оппонентами Зеленского.