Сообщается, что на подъездах к ковид-больницам стоят очереди из скорых, а в палатах лежат по 10-15 пациентов.
«Зато в сентябре и.о. мэра города Игорь Терехов рассказывал, что в Харькове со следующего года будут производить вакцину от коронавируса. При этом Терехов спустил бюджетные деньги не на борьбу с коронавирусом, а на подготовку к выборам. Система здравоохранения города оказалась совершенно не готова к новой волне коронавируса», — отмечают в Telegram-канале.
По словам авторов, Терехов потратил десятки миллионов на размещение рекламы и пиар-материалов в прессе и сотни миллионов на зоопарк, который «толком и не открылся».
За минувшие сутки на Украине зафиксировали 12 тысяч 662 новых случая заболевания коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев болезни за 24 часа зарегистрировали в Харьковской (1163), Одесской (1076), Днепропетровской (964), городе Киев (792) и Запорожской (783) областях.
Всего за период пандемии на Украине заболели почти 2,5 млн человек, летальных случаев — больше 57,5 тысячи.