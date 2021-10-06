В Харькове уровень заболеваемости коронавирусом достиг пика, который в прошлый раз наблюдался осенью прошлого года. В городе заполнены даже резервные медучреждения, сообщает Telegram-канал «Шептун»

На пути к красной зоне. Эпидемия коронавируса на Украине вернулась к февральскому уровню © Gerd Altmann/Pixabay

«Зато в сентябре и.о. мэра города Игорь Терехов рассказывал, что в Харькове со следующего года будут производить вакцину от коронавируса. При этом Терехов спустил бюджетные деньги не на борьбу с коронавирусом, а на подготовку к выборам. Система здравоохранения города оказалась совершенно не готова к новой волне коронавируса», — отмечают в Telegram-канале.

По словам авторов, Терехов потратил десятки миллионов на размещение рекламы и пиар-материалов в прессе и сотни миллионов на зоопарк, который «толком и не открылся».

За минувшие сутки на Украине зафиксировали 12 тысяч 662 новых случая заболевания коронавирусом. Наибольшее количество подтвержденных случаев болезни за 24 часа зарегистрировали в Харьковской (1163), Одесской (1076), Днепропетровской (964), городе Киев (792) и Запорожской (783) областях.

Всего за период пандемии на Украине заболели почти 2,5 млн человек, летальных случаев — больше 57,5 тысячи.