Цена на газ в Европе в последние месяцы резко возросла. В среду, 6 октября, фьючерсная цена вновь побила рекорд и превысила 1,6 тыс. долларов за тысячу кубометров.
«Сейчас возник вопрос фискальных рисков в связи с высокой ценой на газ. Это та история, которая требует дополнительных консультаций. Если взять бюджет и те вопросы, за которые отвечает министерство финансов, есть моменты, которые требуют уточнения в части бюджета на 2022 год», — заявил Марченко.
Министр отметил, что МВФ интересует, как высокие цены на газ могут отразиться на фискальной части бюджета в нынешнем году, а также на компаниях, которые находятся в государственной собственности.
По словам Марченко, возможны косвенные потери в связи с финансовым состоянием компаний, которые связаны с газовым рынком, и тем, как на Украине будет проходить отопительный сезон.
Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что Украина ожидает от МВФ очередной транш в размере 700 млн долларов в первой декаде октября.