Киеву понадобятся дополнительные консультации по госбюджету с Международным валютным фондом (МВФ) из-за роста цены на газ. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью «РБК-Украина» 6 октября

Цена на газ в Европе в последние месяцы резко возросла. В среду, 6 октября, фьючерсная цена вновь побила рекорд и превысила 1,6 тыс. долларов за тысячу кубометров.

«Сейчас возник вопрос фискальных рисков в связи с высокой ценой на газ. Это та история, которая требует дополнительных консультаций. Если взять бюджет и те вопросы, за которые отвечает министерство финансов, есть моменты, которые требуют уточнения в части бюджета на 2022 год», — заявил Марченко.

Миссия МВФ на Украине начинает работу в онлайн-режиме © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

По словам Марченко, возможны косвенные потери в связи с финансовым состоянием компаний, которые связаны с газовым рынком, и тем, как на Украине будет проходить отопительный сезон.

Ранее председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что Украина ожидает от МВФ очередной транш в размере 700 млн долларов в первой декаде октября.