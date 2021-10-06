Услуга «русская баня» входит в прайс многих фитнес-центров постсоветского пространства, однако начиная с 2014 года на Украине стали либо вообще отказываться от этого типа бани, либо менять название.
В конкретном клубе Львова это не сделали, но, по всей видимости, и за чистотой пристально решили не следить, вследствие чего посетители заметили в помещениях новых «жильцов».
«В фитнес-клубе #Sport_Life на ул. Гетьмана Мазепы, 1б, в "русской парной" ползают черви. #Львов», — написали авторы публикации.
Примечательно, что возмущение подписчиков группы вызвали именно черви, а не факт наличия в львовском клубе именно «русской бани».