Telegram-канал «Черный список» 5 октября опубликовал сообщение о том, что в одном из фитнес-клубов Львова, прямо в парной, завелись черви. В качестве доказательства наличия живности канал показал соответствующие снимки

Прошлогодний арбуз: житель Днепра поделился шокирующей покупкой из супермаркета © pixabay

В конкретном клубе Львова это не сделали, но, по всей видимости, и за чистотой пристально решили не следить, вследствие чего посетители заметили в помещениях новых «жильцов».

«В фитнес-клубе #Sport_Life на ул. Гетьмана Мазепы, 1б, в "русской парной" ползают черви. #Львов», — написали авторы публикации.

Примечательно, что возмущение подписчиков группы вызвали именно черви, а не факт наличия в львовском клубе именно «русской бани».