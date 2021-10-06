Скульптура героев фильма «За двумя зайцами» была установлена в Киеве на Андреевском спуске в 1999 году.
Киевляне считают, что для удачного замужества нужно потереть кольцо на руке Прони, а чтобы найти невесту — потереть жука на пиджаке Голохвастова.
В честь юбилея легендарного фильма Проню Прокоповну и Свирида Голохвастова было решено «оживить». Если потереть скульптуру на счастье, герои заговорят на украинском языке.
«Я думала, это шкварчит у вас в груди, а то шкварчала ваша папироска», — укоряет Проня горе-жениха.
https://fun.24tv.ua/ru/skulptura-proni-prokopovny-iz-filma-za-dvumja-zajcami-kieve-zagovorila_n1759350
https://fun.24tv.ua/ru/skulptura-proni-prokopovny-iz-filma-za-dvumja-zajcami-kieve-zagovorila_n1759350
https://fun.24tv.ua/ru/skulptura-proni-prokopovny-iz-filma-za-dvumja-zajcami-kieve-zagovorila_n1759350
https://fun.24tv.ua/ru/skulptura-proni-prokopovny-iz-filma-za-dvumja-zajcami-kieve-zagovorila_n1759350
https://fun.24tv.ua/ru/skulptura-proni-prokopovny-iz-filma-za-dvumja-zajcami-kieve-zagovorila_n1759350
https://fun.24tv.ua/ru/skulptura-proni-prokopovny-iz-filma-za-dvumja-zajcami-kieve-zagovorila_n1759350
Оригинальная версия ленты была украиноязычной, потому что фильм изначально планировался к показу только на территории Украинской ССР. После премьеры в 1961 году комедию переозвучили на русском языке, чтобы выпустить во всесоюзный прокат.
В 2013 году озвучку фильма на украинском языке случайно обнаружили в Мариупольском фильмофонде. Ее передали Национальному центру Александра Довженко.
В 2019 году на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц, сферы обслуживания и медиа. Телеканалы штрафуют даже за показ советских фильмов на русском языке.