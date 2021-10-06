К 60-летию фильма «За двумя зайцами» скульптуру его героев, неудачливых жениха и невесты Свирида Голохвастова и Прони Прокоповны Серко, озвучили фразами из фильма на украинском языке. Об этом 6 октября сообщил «24 канал»

Скульптура героев фильма «За двумя зайцами» была установлена в Киеве на Андреевском спуске в 1999 году.

Кому Андреевский спуск, а кому и подъем. О Музее одной улицы в Киеве © РИА Новости, Фалин / Перейти в фотобанк

В честь юбилея легендарного фильма Проню Прокоповну и Свирида Голохвастова было решено «оживить». Если потереть скульптуру на счастье, герои заговорят на украинском языке.

«Я думала, это шкварчит у вас в груди, а то шкварчала ваша папироска», — укоряет Проня горе-жениха.

Эта традиция кажется нам очень милой, и к 60-летию ленты мы решили сделать всем поклонникам комедии подарок,

https://fun.24tv.ua/ru/skulptura-proni-prokopovny-iz-filma-za-dvumja-zajcami-kieve-zagovorila_n1759350

https://fun.24tv.ua/ru/skulptura-proni-prokopovny-iz-filma-za-dvumja-zajcami-kieve-zagovorila_n1759350 Эта традиция кажется нам очень милой, и к 60-летию ленты мы решили сделать всем поклонникам комедии подарок,

https://fun.24tv.ua/ru/skulptura-proni-prokopovny-iz-filma-za-dvumja-zajcami-kieve-zagovorila_n1759350

https://fun.24tv.ua/ru/skulptura-proni-prokopovny-iz-filma-za-dvumja-zajcami-kieve-zagovorila_n1759350 https://fun.24tv.ua/ru/skulptura-proni-prokopovny-iz-filma-za-dvumja-zajcami-kieve-zagovorila_n1759350https://fun.24tv.ua/ru/skulptura-proni-prokopovny-iz-filma-za-dvumja-zajcami-kieve-zagovorila_n1759350

Эта традиция кажется нам очень милой, и к 60-летию ленты мы решили сделать всем поклонникам комедии подарок,

https://fun.24tv.ua/ru/skulptura-proni-prokopovny-iz-filma-za-dvumja-zajcami-kieve-zagovorila_n1759350

https://fun.24tv.ua/ru/skulptura-proni-prokopovny-iz-filma-za-dvumja-zajcami-kieve-zagovorila_n1759350

Оригинальная версия ленты была украиноязычной, потому что фильм изначально планировался к показу только на территории Украинской ССР. После премьеры в 1961 году комедию переозвучили на русском языке, чтобы выпустить во всесоюзный прокат.

В 2013 году озвучку фильма на украинском языке случайно обнаружили в Мариупольском фильмофонде. Ее передали Национальному центру Александра Довженко.

В 2019 году на Украине вступил в силу закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», разработанный правительством пятого президента страны Петра Порошенко. Согласно документу, украинский язык стал обязательным для органов государственной власти и местного самоуправления, учебных заведений, больниц, сферы обслуживания и медиа. Телеканалы штрафуют даже за показ советских фильмов на русском языке.