Та самая?: мать Королевой показала свою американскую внучку

Фотографии девочки заставили фанатов гадать — не наследница ли это Порывай, и оказались правы: ребенок на снимках действительно приходится женщине внуком, только родила его старшая дочь — певица Руся (Ирина Осауленко).
Сомневаться поклонников заставило недавнее призание Наташи королевой, заявившей, что помимо Архипа у нее есть еще и двухлетняя дочь, проживающая в Америке. А отец ребенка — ее лучший друг и специалист IT-сфере, который когда-то переехал с Украины в Соединенные Штаты, где смог разбогатеть.
Певица уточнила, что мужчина нетрадиционной ориентации, поэтому стать отцом кроме как с помощью суррогатной матери не мог, поэтому исполнительница решила помочь ему и подарила свою яйцеклетку, которая осталась у нее после неудачной процедуры ЭКО с мужем.
Отдельные СМИ предположили, что отцом девочки может быть 39-летний Леонид Радвинский, за сферу деятельности которого на западе прозвали «королем домашнего порно».