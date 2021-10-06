Та самая?: мать Королевой показала свою американскую внучку

Мать певицы из Киева Наташи Королевой Людмила Порывай опубликовала на днях в сториз Instagram снимки маленькой девочки, которую подписчики приняли за ту самую «тайную» дочь Королевой, проживающую в США

Фотографии девочки заставили фанатов гадать — не наследница ли это Порывай, и оказались правы: ребенок на снимках действительно приходится женщине внуком, только родила его старшая дочь — певица Руся (Ирина Осауленко).

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Певица уточнила, что мужчина нетрадиционной ориентации, поэтому стать отцом кроме как с помощью суррогатной матери не мог, поэтому исполнительница решила помочь ему и подарила свою яйцеклетку, которая осталась у нее после неудачной процедуры ЭКО с мужем.

Отдельные СМИ предположили, что отцом девочки может быть 39-летний Леонид Радвинский, за сферу деятельности которого на западе прозвали «королем домашнего порно».