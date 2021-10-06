Глава правления «Укрэксимбанка» Евгений Мецгер написал заявление и сложил полномочия, пока идет расследование нападения на съемочную группу «Схем». Об этом 6 октября заявила пресс-служба банка

Журналисты «Схем» опубликовали видео нападения в «Укрэксимбанке» © скриншот видео Мецгер.

Он отметил, что его поступок повредил репутации банка.

«Безотлагательно пишу заявление о сложении полномочий председателя правления на время проведения необходимых следственных действий Национальной полицией и внутренней проверки в банке согласно соответствующим процедурам. Дальнейшее развитие ситуации зависит только от выводов, которые будут сделаны следствием и проверкой», — добавил он.

На днях журналисты «Схем» сообщили, что на заранее запланированном интервью задали вопрос главе правления «Укрэксимбанка», который ему «не понравился». Охранники попытались остановить запись на одной из камер, «скрутили» оператора, отобрали у него флешку с видео и вынесли всю технику из кабинета. По словам журналистов, против оператора применили физическую силу.

В банке в ответ заявили, что журналисты задавали вопросы, которых не было в направленном в пресс-службу перечне. Журналисты восстановили удаленное работниками банка видео — там есть запись нападения. Полиция открыла дело.