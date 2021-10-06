Журналисты программы «Схемы» опубликовали в YouTube видео конфликта с главой «Укрэксимбанка» Евгением Мецгером. Об этом 5 октября сообщила в Facebook журналистка Наталья Седлецкая

Офис Зеленского осудил нападение на журналистов в «Укрэксимбанке» © finance.bigmir.net видео инцидента.

Конфликт начался после вопроса журналистов о кредите, который ранее выдал «Укрэксимбанк». Журналист пытался передать Мецгеру документы «по ДНР» и спрашивал, может ли тот пояснить выдачу кредита государственным банком.

После этого Мецгер потребовал остановить запись видео. Охранник скрутил оператора и отобрал у него камеру. Затем Мецгер приказал удерживать журналистов в своем кабинете, пока айтишники вычистят их технику.

В свою очередь в пресс-службе «Укрэксимбанка» заявили, что журналисты начали задавать несогласованные ранее вопросы, после чего якобы смогли беспрепятственно покинуть здание банка. Сам Мецгер на своей странице в Facebook обвинил журналистов в провокации и желании запятнать его репутацию.

На 6 октября в «Укрэксимбанке» назначена пресс-конференция в связи с ситуацией с журналистами «Схем».

«Укрэксимбанк» входит в тройку крупнейших банков Украины. 100% его акций принадлежат правительству страны.

Евгений Мецгер — уроженец Кривого Рога, возглавляет «Укрэксимбанк» с марта 2020 года, ранее был заместителем председателя правления «Укргазбанка».