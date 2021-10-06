Ранее журналисты заявили, что в момент конфликта на интервью с Мецгером работники банка по его указанию стерли все записи. Однако с помощью технических специалистов они восстановили видео инцидента.
Конфликт начался после вопроса журналистов о кредите, который ранее выдал «Укрэксимбанк». Журналист пытался передать Мецгеру документы «по ДНР» и спрашивал, может ли тот пояснить выдачу кредита государственным банком.
После этого Мецгер потребовал остановить запись видео. Охранник скрутил оператора и отобрал у него камеру. Затем Мецгер приказал удерживать журналистов в своем кабинете, пока айтишники вычистят их технику.
В свою очередь в пресс-службе «Укрэксимбанка» заявили, что журналисты начали задавать несогласованные ранее вопросы, после чего якобы смогли беспрепятственно покинуть здание банка. Сам Мецгер на своей странице в Facebook обвинил журналистов в провокации и желании запятнать его репутацию.
На 6 октября в «Укрэксимбанке» назначена пресс-конференция в связи с ситуацией с журналистами «Схем».
«Укрэксимбанк» входит в тройку крупнейших банков Украины. 100% его акций принадлежат правительству страны.
Евгений Мецгер — уроженец Кривого Рога, возглавляет «Укрэксимбанк» с марта 2020 года, ранее был заместителем председателя правления «Укргазбанка».