Украинский шоумен, участник студии «Квартал 95» и друг действующего президента Владимира Зеленского Евгений Кошевой на днях стал главным героем программы «Зе Интервьюер», где рассказал о семейной недвижимости и планах после «Квартала»

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«Мой кайф — исполнить мечту супруги. Она хочет дом в Греции на первой линии. Поэтому я буду стараться. Любит она эту страну. Я тоже люблю. Пожрать. Там очень вкусно. Мы вот были в отпуске в конце июня — боже, эти все морепродукты», — сказал Кошевой.

Поделился 38-летний комик и своими планами на то время, когда его работа в «Квартале 95» будет исчерпана. Артист заявил, что тогда рассмотрит все варианты, кроме бизнеса.

«Я не коммерс. Я не хочу. Я хочу сниматься в кино. Вот как закончится эпопея с "Кварталом", понятное дело, не будешь же ты бегать в 50-60 лет. Поэтому надо куда-то… в Голливуд», — посмеялся юморист.

Евгений Кошевой — украинский комик, в 2000 по 2005 годы был участником луганской команды КВН «Ва-Банкъ», с 2005-го — работает в разных шоу студии «Квартал 95»: «Вечерний квартал», «Вечерний Киев» и др.

Артист состоит в браке с 2007 года, в семье родились две дочери, сейчас девочкам 7 и 13 лет.