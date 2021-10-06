По словам артиста, на данный момент его семья имеет квартиру в столице и дом в Киевской области, однако в ближайшее время Кошевой хочет исполнить давнюю мечту супруги об особняке на берегу моря в Греции.
«Мой кайф — исполнить мечту супруги. Она хочет дом в Греции на первой линии. Поэтому я буду стараться. Любит она эту страну. Я тоже люблю. Пожрать. Там очень вкусно. Мы вот были в отпуске в конце июня — боже, эти все морепродукты», — сказал Кошевой.
Поделился 38-летний комик и своими планами на то время, когда его работа в «Квартале 95» будет исчерпана. Артист заявил, что тогда рассмотрит все варианты, кроме бизнеса.
«Я не коммерс. Я не хочу. Я хочу сниматься в кино. Вот как закончится эпопея с "Кварталом", понятное дело, не будешь же ты бегать в 50-60 лет. Поэтому надо куда-то… в Голливуд», — посмеялся юморист.
Евгений Кошевой — украинский комик, в 2000 по 2005 годы был участником луганской команды КВН «Ва-Банкъ», с 2005-го — работает в разных шоу студии «Квартал 95»: «Вечерний квартал», «Вечерний Киев» и др.
Артист состоит в браке с 2007 года, в семье родились две дочери, сейчас девочкам 7 и 13 лет.