В США раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за попытки снять с должности спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. С критикой 5 октября в Twitter выступила замдиректора аналитического центра, близкого к Демпартии США, Atlantic Council, Мелинда Харинг

Ранее стало известно, что Дмитрий Разумков был отстранен от ведения двух пленарных дней парламента. За отстранение проголосовали 240 депутатов, из них 200 — нардепы от «Слуги народа». Голосование по его отставке запланировано на четверг, 7 октября.

«Увольнение спикера украинского парламента имеет большое значение, ведь он настаивает на том, чтобы парламент следовал процедурным правилам и мог сказать "нет" Зеленскому. Если они смогут его уволить, это еще один признак консолидации власти Зе», — заявила Харинг.

Виола фон Крамон: ее «очень беспокоит» отстранение Разумкова, особенно «учитывая возможные нарушения процедуры».

Ранее Разумков заявил, что не меняет своих позиций, а, значит, в любом случае останется в политике. Кроме того он отметил, что пока остается на своей должности, не ведет переговоры о политических союзах, в том числе, с политическими оппонентами президента Владимира Зеленского.